Листопад, 30 в 18:25

НАТО планує інвестувати у системи озброєнь радянської доби, які використовуються в Україні. Про це в середу, 30 листопада, заявив CNN держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Ми розглядаємо всі варіанти, щоб знову переконатися, що українці отримують те, що їм потрібно і що може бути для них найефективнішим. Частина йде на системи радянської доби, які десятиліттями зберігалися у них на озброєнні, і, наприклад, на забезпечення боєприпасів для цих систем, – сказав Блінкен.

Водночас, у деяких випадках, як зазначив держсекретар США, може знадобитися виробництво речей, які вже якийсь час не вироблялися.

The New York Times повідомила в неділю, що НАТО обговорює інвестиції у старі заводи у Чехії, Словаччині та Болгарії, щоб відновити виробництво снарядів радянської доби для українського артилерійського арсеналу, значною мірою ще радянського періоду.

Зараз дивляться