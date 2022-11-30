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Факти / Світ

НАТО хоче інвестувати у виробництво озброєння радянських часів в Україні – Блінкен

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

НАТО планує інвестувати у системи озброєнь радянської доби, які використовуються в Україні. Про це в середу, 30 листопада, заявив CNN держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Ми розглядаємо всі варіанти, щоб знову переконатися, що українці отримують те, що їм потрібно і що може бути для них найефективнішим. Частина йде на системи радянської доби, які десятиліттями зберігалися у них на озброєнні, і, наприклад, на забезпечення боєприпасів для цих систем, – сказав Блінкен.

Водночас, у деяких випадках, як зазначив держсекретар США, може знадобитися виробництво речей, які вже якийсь час не вироблялися.

The New York Times повідомила в неділю, що НАТО обговорює інвестиції у старі заводи у Чехії, Словаччині та Болгарії, щоб відновити виробництво снарядів радянської доби для українського артилерійського арсеналу, значною мірою ще радянського періоду.

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Джерело: CNN
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