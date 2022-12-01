Грудень, 01 в 15:34

ООН запросила рекордну суму фінансування допомоги на 2023 рік, щоб впоратися зі зростаючими гуманітарними потребами.

Гуманітарні агентства Організації Об’єднаних Націй стикаються з величезними витратами на боротьбу з голодом, що насувається в Східній Африці. Він викликаний зміною клімату і наслідками війни в Україні, зазначає Euronews.

Наступного року ООН потрібно 49,6 мільярда євро – на 25% більше, ніж цього.

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Організація за допомогою цих грошей зможе фінансувати свої програми, допомагаючи близько 230 мільйонам найуразливіших людей у ​​68 країнах. Тим не менш, ця сума все ще не досягає необхідного рівня, оскільки очікується, що наступного року надзвичайна допомога буде потрібна 339 мільйонам людей у всьому світі.

Найбільші суми необхідні Афганістану, за ним йдуть Сирія, Ємен, Україна та Ефіопія.

Глава ООН з надання допомоги Мартін Гріффітс назвав необхідну суму шокуючою, зазначивши, що розрив між потребами та фінансуванням зростатиме.

– Наступний рік стане найбільшою гуманітарною програмою, яка коли-небудь була запущена в глобальному масштабі. 339 мільйонів людей – це величезна і гнітюча цифра, – сказав він.

Британець зазначив, що у 2022 році ООН отримала трохи менше половини коштів, необхідних для порятунку життів та боротьби з надзвичайними ситуаціями, пов’язаними з людським фактором чи стихійними лихами.

Він зазначив, що гуманітарні потреби пережили пік після пандемії Ковід-19, але з того часу не зменшилися.

Заклик ООН до фінансування малює похмуру картину стану справ у світі.

Щонайменше 222 мільйони людей у ​​53 країнах зіштовхнуться з гострою проблемою відсутності продовольчої безпеки до кінця 2022 року, а 45 мільйонам людей у ​​37 країнах загрожує голод.

– П’ять країн уже переживають те, що ми називаємо близькими до голоду умовами, коли ми можемо сказати… люди помирають через переміщення, відсутність продовольчої безпеки чи брак продовольства, – сказав Гріффітс.

Це Афганістан, Ефіопія, Гаїті, Сомалі та Південний Судан, повідомив представник Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Джерело: Euronews

Фото: ООН