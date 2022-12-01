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Факти / Світ

ООН просить вчетверо більше грошей у новому році

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Продовольчі програми ООН

ООН запросила рекордну суму фінансування допомоги на 2023 рік, щоб впоратися зі зростаючими гуманітарними потребами.

Гуманітарні агентства Організації Об’єднаних Націй стикаються з величезними витратами на боротьбу з голодом, що насувається в Східній Африці. Він викликаний зміною клімату і наслідками війни в Україні, зазначає Euronews.

Наступного року ООН потрібно 49,6 мільярда євро – на 25% більше, ніж цього.

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Організація за допомогою цих грошей зможе фінансувати свої програми, допомагаючи близько 230 мільйонам найуразливіших людей у ​​68 країнах. Тим не менш, ця сума все ще не досягає необхідного рівня, оскільки очікується, що наступного року надзвичайна допомога буде потрібна 339 мільйонам людей у всьому світі.

Найбільші суми необхідні Афганістану, за ним йдуть Сирія, Ємен, Україна та Ефіопія.

Глава ООН з надання допомоги Мартін Гріффітс назвав необхідну суму шокуючою, зазначивши, що розрив між потребами та фінансуванням зростатиме.

– Наступний рік стане найбільшою гуманітарною програмою, яка коли-небудь була запущена в глобальному масштабі. 339 мільйонів людей – це величезна і гнітюча цифра, – сказав він.

Британець зазначив, що у 2022 році ООН отримала трохи менше половини коштів, необхідних для порятунку життів та боротьби з надзвичайними ситуаціями, пов’язаними з людським фактором чи стихійними лихами.

Він зазначив, що гуманітарні потреби пережили пік після пандемії Ковід-19, але з того часу не зменшилися.

Заклик ООН до фінансування малює похмуру картину стану справ у світі.

Щонайменше 222 мільйони людей у ​​53 країнах зіштовхнуться з гострою проблемою відсутності продовольчої безпеки до кінця 2022 року, а 45 мільйонам людей у ​​37 країнах загрожує голод.

– П’ять країн уже переживають те, що ми називаємо близькими до голоду умовами, коли ми можемо сказати… люди помирають через переміщення, відсутність продовольчої безпеки чи брак продовольства, – сказав Гріффітс.

Це Афганістан, Ефіопія, Гаїті, Сомалі та Південний Судан, повідомив представник Управління ООН з координації гуманітарних питань.

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Джерело: Euronews

Фото: ООН

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