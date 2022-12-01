Грудень, 01 в 15:15

Державний міністр з питань Європи та клімату в Міністерстві закордонних справ Німеччини Анна Люрманн вважає, що переговори щодо вступу України в Європейський Союз можуть початись незабаром, але темпи будуть залежати від готовності нашої країни до реформ.

Про це пише видання Тagesschau.

– Цілком можливо, що переговори почнуться найближчим часом, – сказала держміністр з питань Європи та клімату в Міністерстві закордонних справ Німеччини Анна Люрманн.

У той же час вона додала, що темпи вступу України до ЄС будуть залежати у першу чергу від готовності України до реформ.

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Люрманн підкреслила, що була дуже вражена прогресом України під час свого візиту до Києва. Вона назвала важливим, аби Україна зберегла цей імпульс реформ.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав країни НАТО підтримати заявки України на вступ до ЄС та Північноатлантичної організації.

Джерело: Тagesschau