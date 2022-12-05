Грудень, 05 в 17:24

На щорічному Рейганівському форумі американські лідери обговорювали постачання озброєнь Україні.

Китай усе ще вважається найбільшою довгостроковою загрозою, як заявили військові лідери, члени Конгресу і керівники оборонних компаній на двопартійному зібранні в Президентській бібліотеці й музеї Рональда Рейгана. Проте її затьмарила необхідність перейти на значно вищу передачу для розв’язання проблеми, яку багато хто з присутніх не міг собі уявити ще рік тому: гаряча війна Росії в Україні, яка змусила Пентагон і оборонну промисловість працювати в режимі підвищеної готовності.

– Конфлікт високого рівня вимагає багато боєприпасів і багато озброєння. Ми розглядаємо питання постачання боєприпасів. Ми також розглядаємо обмеження ланцюга постачання. Ми ще не визначились із цим, – пояснив головний бюджетний чиновник Пентагону Майк МакКорд.

Високопосадовці Пентагону і промисловці стверджують, що нарешті нарощуються зусилля, спрямовані на заміну зброї, яку Сполучені Штати і їхні союзники відправили в Україну, виснажуючи запаси, що вважаються критично важливими для стримування Китаю або інших потенційних супротивників на довгі роки вперед.

Зараз дивляться

– Існує велика терміновість. Конгрес надсилає мільярди доларів до Міністерства оборони, а ми повертаємо їх і отримуємо їх за контрактом – я б сказала, у два-три рази швидше, ніж ми зазвичай робимо, – розповіла журналістам міністр армії США Крістін Вормут.

Вона навела приклади нещодавніх угод на десятки тисяч 155-мм артилерійських снарядів, які українці використовують майже одразу після їхнього надходження.

– До весни ми зможемо робити 20 тис. снарядів на місяць, – запевнила вона.

Але потрібен час, щоб виготовити достатню їх кількість, сказала вона, додавши, що навесні 2025 року США доведуть цей показник до 40 тис. на місяць.

Дійсно, відновлення роботи заводів, які виробляють артилерію, ракети й засоби протиповітряної оборони, що були розроблені для ефективного використання в мирний час, а не для виробництва у воєнний час, виявляється величезним завданням.

– Ми витрачаємо багато грошей на деякі дуже вишукані великі системи та не витрачаємо стільки ж на боєприпаси, необхідні для їхньої підтримки. У нас не було пріоритету щодо наповнення військових резервів, які нам потрібні для ведення довготривалої битви, – зауважив Грегорі Гейс, генеральний директор компанії Raytheon Technologies, під час панельної дискусії.

Головний покупець озброєнь для армії також попередив, що реагування на справжню широкомасштабну війну не відбудеться за одну ніч.

– Люди давно не бачили такої війни, тому я думаю, що ми забули, що справжня промислова мобілізація завжди має часовий аспект, і вона ніколи не буває миттєвою, – зазначив чиновник Пентагону Даг Буш в інтерв’ю.

Пентагон намагається подолати обмеження під час підготовки бюджетного запиту на наступний рік, запевнив МакКорд.

Наприклад, він обговорює з комітетами Конгресу з питань оборони можливість вперше закуповувати боєприпаси за багаторічними контрактами – механізм, який Міністерство оборони використовує для авіаційних і корабельних програм, щоб заощадити гроші та забезпечити стабільний потік виробництва.

Чиновники розглядають можливість створення фонду для Пентагону для покупки версій озброєнь, які можна швидко передати або продати партнерам, Тайваню наприклад, у разі виникнення конфлікту.

Поки що законодавці скептично ставляться до того, щоб надати Пентагону гроші, додав МакКорд. Але сподівається, що вони зможуть дійти згоди. На форумі законодавці з обох партій були непохитні в тому, що фінансування має бути продовжене в наступному Конгресі, навіть попри те, що деякі консервативні члени Конгресу не погоджувалися з ціною питання.

Будь-який новий фонд, призначений для виробництва боєприпасів, має становити щонайменше $100 млн, для того щоб бути ефективним, але ця сума також має відповідати реальним можливостям промислової бази, вважає МакКорд.

Він також зазначив, що очікуваний запит адміністрації Байдена на виділення $38 млрд надзвичайного фінансування для України має допомогти:

– Додаткове фінансування, яке ми маємо зараз на розгляді, містить певне фінансування для розширення виробничих потужностей.

Водночас інші вважають, що процес укладання контрактів є надто повільним і недостатньо надійним, щоб промисловість запрацювала на необхідному рівні.

– Для того, щоб розробити усі ці боєприпаси, які нам потрібні, ми повинні отримати виробничі контракти, – вказала Еллен Лорд, колишня начальниця відділу озброєнь Пентагону і генеральна директорка компанії Textron Systems.

Лорд зазначила, що США повинні полегшити для країн-союзників створення американських озброєнь шляхом обміну інженерними специфікаціями.

Але все це займе набагато більше часу і значно більше грошей.

– Що мене найбільше дивує, коли я спостерігаю за тим, що відбувається зараз із виснаженням озброєнь, так це те, що промислова база США не може просто розкрутитися і зробити масове виробництво типу Другої світової війни або навіть для регіонального конфлікту, як люди, ймовірно, припускають, – зауважив Ден Яблонський, генеральний директор компанії Maxar, яка займається комерційними супутниковими знімками, і яка відіграла важливу роль у наданні світові уявлення про війну в Україні.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни НАТО збільшити виробництво зброї для передачі Україні.