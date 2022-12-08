Грудень, 08 в 12:39

Міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов повідомив, що його країна не збирається вступати у газовий союз з Росією та готовий імпортувати російський газ тільки в межах комерційних контрактів.

Про це він сказав в інтерв’ю місцевому виданню Kun.uz.

– Ми ніколи не поставимо під загрозу наші національні інтереси. Навіть якщо ми розпочнемо те, про що ви говорите (купівлю російського газу. – Ред.), ми зробимо це лише за допомогою комерційних договорів продажу. Ми не дозволимо, щоб нам ставили якісь політичні умови у відповідь, – зазначив він.

Мірзамахмудов пояснив, що якщо газ доставлять до узбекського кордону і віддадуть за розумною ціною, то Узбекистан візьме його. Якщо ж такого не станеться – тоді ні.

Зараз дивляться

За словами міністра, у Узбекистана гострий дефіцит газу буває тільки в холодну пору року. Решту часу країна сама забезпечує себе блакитним паливом в повному обсязі.

– Ми будемо вживати заходи, будем здійснювати додаткові інвестиції в галузь, просуватимемо енергозбереження, максимально переводитимемо на вугілля підприємства, які можуть працювати на цьому виді палива, інтенсивно розвивати альтернативну енергетику, – розповів глава Міненерго Узбекистану про плани з розв’язання проблеми дефіциту енергоресурсів.

Нагадаємо, про ідею президента РФ Володимира Путіна створити “троїстий газовий союз” з Казахстаном та Узбекистаном стало відомо наприкінці листопада.

Джерело: Kun.uz