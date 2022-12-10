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Факти / Світ

Столтенберг побоюється, що війна в Україні переросте у “велику війну між НАТО й Росією”

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Столтенберг побоюється, що війна в Україні переросте у “велику війну між НАТО й Росією”

Генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг побоюється, що війна в Україні може перерости у “велику війну між НАТО й Росією”.

Про це він сказав в інтерв’ю NRK.

–  Я побоююсь, що війна в Україні вийде з-під контролю й переросте у велику війну між НАТО й Росією. Але я впевнений, що нам вдасться цього уникнути, – сказав він, зазначивши, що НАТО посилило присутність на східному фланзі.

Столтенберг наголосив, що найважливіше завдання НАТО – запобігти повномасштабній війні в Європі, і над цим вони працюють щодня.

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За словами генсека, російський диктатор Володимир Путін прорахувався, здійснивши вторгнення в Україну.

– Я не думаю, що йому вдасться зламати Україну. Навпаки – він мобілізує ще більше підтримки для України, – констатував він.

Водночас Столтенберг застеріг, що не варто недооцінювати небезпеку ситуації, в якій перебуває світ.

– Ми постали перед випробуванням того, чи може свобода дати відсіч авторитарному режиму. Розумію тих, хто вважає, що ціни на їжу й електрику надто високі. Це – болюча ціна, яку платимо ми в Європі. Але якщо Путін переможе Україну й поставить під загрозу нашу свободу, нам доведеться заплатити ціну набагато вищу, – наголосив Столтенберг.

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