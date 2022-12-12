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Ердоган погрожує Греції новими турецькими ракетами, які “можуть вдарити по Афінах”

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ердоган погрожує Греції новими турецькими ракетами, які “можуть вдарити по Афінах”

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив Грецію, що нова турецька ракета Тайфун може влучити в Афіни, якщо там “не будуть зберігати спокій”.

Про це пише видання Politico.

– Зараз ми почали виробляти власні ракети. Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви говорите Тайфун, греки лякаються і кажуть: “Вона вдарить по Афінах”. Ну, звичайно ж, вдарить, – сказав Ердоган.

Зазначимо, що Тайфун – це балістична ракета малої дальності, розроблена Туреччиною. Її випробування проходили в жовтні над Чорним морем. Вона вразила ціль на відстані близько 560 км. Це більш ніж удвічі перевищує дальність нинішніх ракет, що є в арсеналі Туреччини.

Зараз дивляться

– Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (для озброєння) звідси і звідти, від Америки до островів, така країна, як Туреччина, не буде стороннім спостерігачем. Вона повинна щось зробити, – вважає Реджеп Ердоган.

В останні місяці Туреччина посилила ворожу риторику проти Греції. Це відбувається на тлі того, що Анкара вважає зростаючим нарощування військового потенціалу на грецьких островах в Егейському морі, близько до турецького узбережжя.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу минулого тижня попередив Грецію про необхідність припинити мілітаризацію островів Егейського моря. У іншому випадку він заявив, що Анкара “зробить необхідні кроки на місцях”.

Хоча сусідні країни є союзниками по НАТО, вони десятиліттями не можуть порозумітись через низку двосторонніх суперечок. 

Зокрема це стосується морських кордонів, взаємних претензій на континентальний шельф і довготривалої кіпрської суперечки.

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