Грудень, 12 в 13:15

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив Грецію, що нова турецька ракета Тайфун може влучити в Афіни, якщо там “не будуть зберігати спокій”.

Про це пише видання Politico.

– Зараз ми почали виробляти власні ракети. Звичайно, це виробництво лякає греків. Коли ви говорите Тайфун, греки лякаються і кажуть: “Вона вдарить по Афінах”. Ну, звичайно ж, вдарить, – сказав Ердоган.

Зазначимо, що Тайфун – це балістична ракета малої дальності, розроблена Туреччиною. Її випробування проходили в жовтні над Чорним морем. Вона вразила ціль на відстані близько 560 км. Це більш ніж удвічі перевищує дальність нинішніх ракет, що є в арсеналі Туреччини.

Зараз дивляться

– Якщо ви не заспокоїтеся, якщо ви спробуєте купити щось (для озброєння) звідси і звідти, від Америки до островів, така країна, як Туреччина, не буде стороннім спостерігачем. Вона повинна щось зробити, – вважає Реджеп Ердоган.

В останні місяці Туреччина посилила ворожу риторику проти Греції. Це відбувається на тлі того, що Анкара вважає зростаючим нарощування військового потенціалу на грецьких островах в Егейському морі, близько до турецького узбережжя.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу минулого тижня попередив Грецію про необхідність припинити мілітаризацію островів Егейського моря. У іншому випадку він заявив, що Анкара “зробить необхідні кроки на місцях”.

Хоча сусідні країни є союзниками по НАТО, вони десятиліттями не можуть порозумітись через низку двосторонніх суперечок.

Зокрема це стосується морських кордонів, взаємних претензій на континентальний шельф і довготривалої кіпрської суперечки.