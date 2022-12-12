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Факти / Світ

ЄС може зіткнутися з нестачею газу наступного року

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
газ труби
Фото: Depositphotos

Європейська комісія та Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередили, що наступного року ЄС може зіткнутися з нестачею газу, якщо Росія продовжить скорочувати постачання.

Про це пише The Guardian.

Як уточнюється, якщо РФ скоротить невелику частку газу, яку вона, як і раніше, постачає до Європи цього року, а попит у Китаї відновиться після мінімумів, спричинених блокуванням, ЄС може зіткнутися з нестачею у розмірі 27 млрд кубометрів у 2023 році.

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За даними ЄС, загальне споживання газу в ЄС 2021 року становило 412 млрд кубометрів.

Виступаючи на пресконференції, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що газопостачання блоку “безпечне для цієї зими”, і ЄС готується до наступної.

Енергетичний спостерігач заявив, що потенційній нестачі можна запобігти, розширивши субсидії та політику з економії енергії, відремонтувавши будинки, в яких протяги, та замінивши опалення на основі викопного палива тепловими насосами.

Вона також закликала до більш ефективних кампаній, щоб спонукати споживачів використати менше енергії.

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Джерело: The Guardian
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