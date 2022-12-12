ЄС може зіткнутися з нестачею газу наступного року
Європейська комісія та Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередили, що наступного року ЄС може зіткнутися з нестачею газу, якщо Росія продовжить скорочувати постачання.
Про це пише The Guardian.
Як уточнюється, якщо РФ скоротить невелику частку газу, яку вона, як і раніше, постачає до Європи цього року, а попит у Китаї відновиться після мінімумів, спричинених блокуванням, ЄС може зіткнутися з нестачею у розмірі 27 млрд кубометрів у 2023 році.
За даними ЄС, загальне споживання газу в ЄС 2021 року становило 412 млрд кубометрів.
Виступаючи на пресконференції, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що газопостачання блоку “безпечне для цієї зими”, і ЄС готується до наступної.
Енергетичний спостерігач заявив, що потенційній нестачі можна запобігти, розширивши субсидії та політику з економії енергії, відремонтувавши будинки, в яких протяги, та замінивши опалення на основі викопного палива тепловими насосами.
Вона також закликала до більш ефективних кампаній, щоб спонукати споживачів використати менше енергії.