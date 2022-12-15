Китай поглиблює відносини з РФ після 9 місяців сумнівів через війну в Україні – WSJ

Грудень, 14 в 23:17

Лідер Китаю Сі Цзіньпін в останні тижні доручив уряду налагодити тісніші економічні відносини з Росією, тоді як протягом дев’яти місяців повномасштабної війни в Україні займав вичікувальну позицію.

Про це з посиланням на політичних радників Пекіна повідомила газета The Wall Street Journal.

Наміри КНР передбачають зростання китайського імпорту російської нафти, газу і сільськогосподарських товарів, посилення енергетичного партнерства в Арктиці та збільшення китайських інвестицій у російську інфраструктуру, як-то залізниці й порти.

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Крім того, Росія та Китай здійснюють усе більше фінансових операцій у рублях та юанях, а не в євро чи доларах, що допомагає захистити обидві країни від можливих майбутніх санкцій Заходу та ввести китайську валюту в ширший обіг.

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До того ж, Росія вже анонсувала можливий приїзд лідера КНР до Москви навесні 2023 року, що стане 40 його зустріччю з президентом РФ Владимиром Путіним.

Рішення Сі поглибити економічну співпрацю Китаю та Росії WSJ називає “поворотом” у двосторонніх відносинах країн, які посилилися безпосередньо перед вторгненням РФ в Україну й були “поставлені на паузу” певний час після. Так, WSJ наводить слова Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва в узбецькому Самарканді, де той визнав наявність у Китаю “питань і стурбованостей” щодо війни в Україні.

Водночас ескалація війни в Україні останнім часом змушує Пекін дотримуватися більш збалансованої позиції, адже Китаю все ще необхідні західні технології та тісні зв’язки з іншими іноземними державами, щоб конкурувати зі США.