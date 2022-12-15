У російському Курську в районі аеродрому пролунали вибухи

У російському Курську увечері 14 грудня пролунали вибухи. Очевидці зазначають, що звуки “бавовни” лунали з боку аеродрому.

Про це інформують російські місцеві Telegram-канали.

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Водночас російські державні ЗМІ заявляють із посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойтова, що над Курським районом сьогодні ввечері нібито спрацювала система протиповітряної оборони.

Місцеві жителі публікують у соціальних мережах відео, на яких зафіксовано вибухи.

Нагадаємо, що зранку 5 грудня прогриміли вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області. Повідомлялося, що безпілотник упав на злітно-посадковій смузі, через що було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-195.