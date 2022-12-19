Грудень, 19 в 14:39

Після того, як не стане російського диктатора Володимира Путіна, Чеченська Республіка Ічкерія буде вільною країною.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв’ю виданню Українська правда.

– Як тільки не стане Путіна, Ічкерія стане вільною країною. Чи то з Кадировим, чи то без Кадирова, повірте, це відбудеться обов’язково і дуже-дуже швидко. Тому що це – окрема країна, яка не має стосунку до РФ від слова зовсім, – наголосив Данілов.

Він розповів про домовленість, яка існує між Кремлем та главою Чечні Рамзаном Кадировим: Путін дає йому все, чого той забажає – гроші, преференції, ордени тощо. Натомість Ічкерія залишається в складі Росії.

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Данілов звернув увагу, що в РФ, окрім російської армії, окремо існує “армія Кадирова”.

– Якщо Путін не дав би повну свободу дій, не дозволяв би Кадирову та всім його спільникам безкарно робити все, що їм заманеться в будь-якому місті РФ, тоді б Ічкерія давно повстала і була уже вільною, – переконаний секретар РНБО.

Данілов зазначив, що диктатор Путін насправді боїться Кадирова. За його словами, всі знають, що саме господар Кремля віддав команду вбити батька голови Чечні.

– Усі знають, в тому числі Кадиров, що саме Путін дав команду убити батька Кадирова. І по законах, які є в цього народу, має бути обов’язкова відповідь. Чому це Кадиров не робить, вже окрема розмова. Насправді Путін боїться Кадирова. Тому що це людина, яка може створити йому величезний клопіт, – пояснив Данілов.

Ще на початку листопада аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) розповідали, що власник ПВК Вагнера Євген Пригожин та лідер Чечні Рамзан Кадиров залишаються незалежними фігурами в Росії. Все через те, що Володимир Путін залежний від їхніх найманців на полі бою в Україні.