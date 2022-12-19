Грудень, 19 в 20:14

Російський диктатор Володимир Путін всіляко намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Однак невизнаний глава цієї країни Олександр Лукашенко не має великого бажання йти на такий крок та відправляти на фронт свої війська.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Коментуючи сьогоднішній візит Путіна до Білорусі, він нагадав, що це перша за три роки поїздка кремлівського диктатора до цієї країни. Досі Лукашенко літав або до Москви, або до Сочі.

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– Путін вимагає безпосереднього втручання Білорусі у війну з нашою країною. Великого бажання, наскільки ми розуміємо, наскільки володіємо інформацією, ані в Лукашенка, ані в його громадян немає. Але росіяни зараз робитимуть усе можливе і неможливе, щоб змусити Лукашенка брати в цьому участь. Яке рішення буде ухвалено, ми побачимо найближчим часом, – наголосив Данілов, відповідаючи на запитання про мету візиту глави РФ.

Він запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій.

Данілов нагадав, що напередодні, 18 грудня, відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, і питання Білорусі було на порядку денному. За словами секретаря РНБО, можливі загрози з північного кордону розглядаються на засіданнях Ставки не вперше.

– Ми розуміємо, що відбувається, до чого нам потрібно готуватися в разі, якщо таке рішення (про участь військ Білорусі у війні, – Ред.) буде ухвалено, – додав Данілов.

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв також припускав, що Путін та Лукашенко під час зустрічі в Мінську 19 грудня обговорюватимуть, зокрема, наземну операцію проти України.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що ключовою темою переговорів двох диктаторів було “збирання земель”, тобто повне підпорядкування Білорусі путінському режиму та РФ.