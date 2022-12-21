Замість спонсора тероризму. США планують оголосити Росію державою-агресором

Грудень, 21 в 12:05

В адміністрації президента США Джо Байдена планують визнати РФ державою-агресором, зазначивши, що це є альтернативою оголошення спонсором тероризму.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на текст законопроєкту.

Зазначається, що керівництво Конгресу США та Білий дім працюють над якнайшвидшим внесенням законопроєкту, який засуджує Росію як державу-агресора під час візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон 21 грудня.

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Ухвалення законопроєкту надасть Байдену нові повноваження щодо санкцій проти російських чиновників, проте помічник Палати представників Республіканської партії назвав це “напівфабрикатною” відповіддю на заклики Зеленського, щоб США оголосили Росію державою – спонсором тероризму.

– Зеленський запропонував статус держави – спонсора тероризму, а натомість адміністрація Байдена сказала їм, що не підтримає це, але вигадала альтернативний статус, якого навіть не існує ні в національному, ні в міжнародному законодавстві США — немає жодних правових підстав для цього. Це недопрацьований піар-захід, який не покарає Росію і не допоможе українському народу, — сказав помічник конгресмена, знайомий з обговореннями.

Натомість у тексті документа йдеться, що президент має право назвати державою-агресором будь-яку країну, якщо вона причетна до актів агресії проти України, а також карати будь-кого, хто причетний до агресії.

Критики тексту кажуть, що ці санкційні органи зайві, адже адміністрація Байдена наклала обмеження на Путіна та багатьох його високопосадовців та членів родини відтоді як РФ вторглася в Україну 24 лютого.

Організації, що базуються в США та підтримують Україну, виступили зі спільною заявою, в якій висловились проти законопроєкту. Заяву підписали Український комітет конгресу Америки, Об’єднаний балтійсько-американський національний комітет та Razom for Ukraine.

– Це руйнівна концепція, яка підриває поточні зусилля Конгресу з підтримки України. Наразі Росія веде нещадну війну та геноцид проти України та її народу. Це визнання не змінить дій РФ, не заволодіє її активами та не призведе до осмисленого притягнення до відповідальності російського уряду, і просто покладається на розсуд виконавчої влади у визначенні того, коли закінчиться російська агресія проти України, — йдеться у спільній заяві.

Групи висловили побоювання, що визнання РФ державою-агресором дасть змогу пом’якшити санкції та повернути заморожені активи воєнним злочинцям у рамках можливих передчасних переговорів із Росією.

Хоча уряд США, Конгрес і президент Байден багато зробили для підтримки України, пропозиція держави-агресора контрпродуктивна і не повинна бути ухвалена, — написали вони.

Українські чиновники повідомили виданню, що статус держави-агресора не відповідає їхнім запитам про визнання Росії терористичною державою, але підтримують цей захід як спосіб описати РФ як таку, що здійснює терористичні акти, і загалом можуть підтримати введення окремого терміну, якщо він надає додаткові інструменти для покарання держав-агресорів.