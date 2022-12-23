Грудень, 22 в 23:43

Уряд Данії оголосив про виділення Україні 300 млн данських крон (близько $43 млн) на закупівлю зброї.

Про це йдеться на сайті данського Міноборони.

За підсумками консультацій між урядом Данії з партіями в парламенті щодо виділення додаткових коштів, Україна отримає 300 млн данських крон для посилення оборони.

Зараз дивляться

Кошти надійдуть із резерву Національного компромісу і будуть передані до Міжнародного фонду для України (МФУ) – міжнародної ініціативи, що виникла в результаті Копенгагенської конференції донорів у серпні.

– Боротьба України за свободу – це також наша і європейська боротьба за свободу. Саме тому уряд разом із партіями в парламенті вирішив пожертвувати Україні ще 300 млн данських крон. Уряд продовжуватиме надавати Данії підтримку українцям як фінансову, так і військову та гуманітарну, – каже міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Йенсен.

Він додав, що 19 грудня мав честь віртуально зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, де український лідер наголосив на збереженні необхідності підтримки з боку союзників України.

– Тому я радий, що Данія може зробити ще один великий внесок у боротьбу України за свободу, – каже Якоб Еллеманн-Йенсен.

У жовтні Німеччина, спільно з Норвегією і Данією, оголосили про передачу Україні 16 гаубиць словацького виробництва Zuzana.

Фото: Міноборони Данії