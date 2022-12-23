Байден підписав оборонний бюджет США з $800 млн допомоги для України

Грудень, 23 в 18:52

У п’ятницю, 23 грудня, президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет Штатів на 858 млрд доларів, щонайменше $800 млн з яких підуть на безпекову допомогу для України.

Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці Білого дому.

– Сьогодні я підписав закон про дозвіл на національну оборону на 2023 фінансовий рік… Він надає життєво важливі переваги та розширює доступ до правосуддя для військовослужбовців та їхніх сімей, а також включає важливі повноваження для підтримки національної оборони нашої країни, закордонних справ і внутрішньої безпеки, – йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, ще частину оборонного бюджету США планують витратити на військову допомогу Тайваню, якому продовжує погрожувати Китай ($10 млрд), на збільшення зарплати військовим на 4,6%, а також на фінансування закупівлі зброї, кораблів і літаків.

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Нагадаємо, 15 грудня відповідний законопроєкт переважною більшістю голосів прийняли у Сенаті США.