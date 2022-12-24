Посли G7 готові брати участь у моніторингу реформи містобудування

Грудень, 24 в 21:17

Посли країн Великої сімки повідомили, що готові взяти участь у реформі містобудування України.

Відповідну заяву вони опублікували в офіційному акаунті в Twitter після зустрічі з віцепрем’єр-міністром з питань відновлення Олександром Кубраковим та віцепремʼєр-міністром з питань цифровізації Михайлом Федоровим, які є профільними заступниками, експетами галузі щодо імплементації реформи та створення моніторингової групи.

– Послам G7 було цікаво почути про реалізацію реформи містобудування, яку ми продовжимо моніторити. При виконанні реформи важливо зберегти повноваження місцевих громад, – йдеться у заяві.

Раніше Олександр Курбаков запросив представників країн G7 й усіх стейхолдерів галузі – профільних асоціацій, бізнесу, антикорупційних організацій, – долучитися до створення моніторингової групи, яка контролюватиме хід впровадження реформи та розробки підзаконних актів, необхідних для запуску закону.

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