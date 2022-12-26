Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Китай планує поглиблювати співпрацю з Росією

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
китай
Фото: Depositphotos

Міністр закордонних справ Китаю Ван І в неділю заявив, що його позиція щодо агресії РФ в Україні є неупереджену.

Як зазначає AP, на пресконференції у Пекіні він дав зрозуміти, що Китай поглиблюватиме зв’язки з Росією наступного року.

Ван заявив, що Китай “поглиблюватиме стратегічну взаємну довіру і взаємовигідну співпрацю” з Росією. Минулого тижня військові кораблі двох країн провели спільні військово-морські навчання в Східнокитайському морі.

Зараз дивляться

– Що стосується кризи в Україні, ми послідовно дотримуємося основоположних принципів об’єктивності та неупередженості, не надаючи перевагу тій чи іншій стороні, не підливаючи масла у вогонь і тим більше не шукаючи егоїстичної вигоди з ситуації, – сказав Ван, згідно з офіційним текстом його виступу.

Ван звинуватив США в “односторонньому залякуванні” і заявив, що Китай продовжить відігравати конструктивну роль у закінченні війни в Україні своїм власним шляхом, йдеться в заяві МЗС Китаю.

Читайте
Китай поглиблює відносини з РФ після 9 місяців сумнівів через війну в Україні – WSJ

Джерело: AP
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка