Грудень, 25 в 23:21

Міністр закордонних справ Китаю Ван І в неділю заявив, що його позиція щодо агресії РФ в Україні є неупереджену.

Як зазначає AP, на пресконференції у Пекіні він дав зрозуміти, що Китай поглиблюватиме зв’язки з Росією наступного року.

Ван заявив, що Китай “поглиблюватиме стратегічну взаємну довіру і взаємовигідну співпрацю” з Росією. Минулого тижня військові кораблі двох країн провели спільні військово-морські навчання в Східнокитайському морі.

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– Що стосується кризи в Україні, ми послідовно дотримуємося основоположних принципів об’єктивності та неупередженості, не надаючи перевагу тій чи іншій стороні, не підливаючи масла у вогонь і тим більше не шукаючи егоїстичної вигоди з ситуації, – сказав Ван, згідно з офіційним текстом його виступу.

Ван звинуватив США в “односторонньому залякуванні” і заявив, що Китай продовжить відігравати конструктивну роль у закінченні війни в Україні своїм власним шляхом, йдеться в заяві МЗС Китаю.