Грудень, 25 в 9:27

Папа Римський Франциск, вірогідно, згадав про війну Росії проти України у своїй передріздвяній промові. Він попередив, що рівень жадібності та жаги до влади є таким, що деякі хочуть “поглинути навіть своїх сусідів”.

Свою проповідь Понтифік вибудував навколо жадібності і надмірного споживання. Він закликав людей наново відкрити для себе значення Різдва і згадати про тих, хто страждає від війни та бідності.

– Чоловіки та жінки в нашому світі, які прагнуть багатства та влади, пожирають навіть своїх сусідів, своїх братів та сестер. Скільки ми бачили воєн! І в скількох місцях навіть сьогодні нехтують людською гідністю та свободою!, – зазначив Папа Римський.

Наприкінці листопада Папа Римський Франциск написав листа до українського народу. У ньому він не згадав Росію, але написав, що “вже дев’ятий місяць триває розв’язана абсурдна та божевільна війна”.