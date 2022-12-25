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Факти / Світ

Перед Різдвом Папа Римський згадав про Україну і засудив тих, що “пожирають своїх сусідів”

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Папа Римський Франциск
Фото: Depositphotos

Папа Римський Франциск, вірогідно, згадав про війну Росії проти України у своїй передріздвяній промові. Він попередив, що рівень жадібності та жаги до влади є таким, що деякі хочуть “поглинути навіть своїх сусідів”.

Свою проповідь Понтифік вибудував навколо жадібності і надмірного споживання. Він закликав людей наново відкрити для себе значення Різдва і згадати про тих, хто страждає від війни та бідності.

– Чоловіки та жінки в нашому світі, які прагнуть багатства та влади, пожирають навіть своїх сусідів, своїх братів та сестер. Скільки ми бачили воєн! І в скількох місцях навіть сьогодні нехтують людською гідністю та свободою!, – зазначив Папа Римський.

Наприкінці листопада Папа Римський Франциск написав листа до українського народу. У ньому він не згадав Росію, але написав, що “вже дев’ятий місяць триває розв’язана абсурдна та божевільна війна”.

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Джерело: The Guardian
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