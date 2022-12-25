Грудень, 25 в 15:08

У Новополоцьку (Білорусь) спалахнув резервуар з нафтопродуктами на території нафтопереробного підприємства Нафтан.

Про це інформує пресслужба Вітебського обласного управління МНС Білорусі.

Зазначається, що спалахнув резервуар РВС-2000 з некондицією нафтопродуктів установки АВТ-6. Подібний вертикальний резервуар містить 2000 куб. рідкої речовини.

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Пожежники не могли приборкати вогонь десь годину. Осередок горіння не поширився за межі конструкції резервуару.

Слідом за РФ. У Білорусі спалахнув завод Нафтан / 2 фотографии

У результаті пожежі люди не постраждали.

МНС зазначає, що внаслідок пожежі роботу установки та технологічний процес не було порушено. Причину займання та збитків буде визначено об’єктовою комісією підприємства.

Нагадаємо, сьогодні в російській Кубані спалахнув торговий центр Вега. А 24 грудня у Росії в місті Кемерово сталася пожежа в будинку для людей похилого віку, внаслідок чого загинуло 20 людей.