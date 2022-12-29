Грудень, 29 в 16:10

У 2023 році Британія надасть Україні 2,3 млрд фунтів стерлінгів фінансової підтримки. Про це повідомив британський міністр оборони Бен Воллес.

– Ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів підтримки в наступному році, і в цьому ми переконаємося, що у них є системи озброєння, які їм потрібні, і Сполучене Королівство допоможе їм купити їх в інших країнах світу. Ми надамо їм системи озброєння, які відповідають їхнім радянським зразкам. Нещодавно ми пожертвували тисячі зенітних ракет, щоб вони могли збивати безпілотники, – цитує Воллеса The Guardian.

У той же час, за словами міністра, Британія надасть свої знання та досвід на те, щоб була змога якнайкраще координувати протиповітряну оборону.

Паралельно – зробить усе можливе, щоб Україна могла відтіснити російські сили на землі.

Зараз дивляться

– Я звернув увагу на вчорашні коментарі Гордона Брауна, що дуже важливо, щоб ми вказали і нагадали світові, що ми бачимо, як Росія порушує міжнародне право, систематично бере участь у воєнних злочинах, зґвалтуваннях і тому подібних речах, і не можна ігнорувати, що ми всі повинні протистояти цьому і переконатися, що Росія розуміє, що якщо вона не припинить те, що робить, зараз, то це матиме довгострокові наслідки, – зазначив Бен Воллес.

Раніше міністерства фінансів та оборони Великої Британії досягли принципової згоди щодо збільшення витрат на оборону країни. Таким чином вони хочуть нівелювати скорочення в реальному вимірі через інфляцію на тлі продовження повномасштабної війни в Україні.