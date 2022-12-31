Попередник Папи Римського Франциска Бенедикт XVI помер. Йому було 95 років. Бенедикт XVI помер уранці у своїй резиденції у Ватиканському монастирі Mater Ecclesiae.

Про це повідомили у Ватикані.

– З сумом повідомляю вам, що почесний Папа Бенедикт XVI помер сьогодні о 9:34 у монастирі Mater Ecclesiae у Ватикані. Додаткова інформація буде надана якнайшвидше. Станом на ранок понеділка, 2 січня 2023 року, тіло почесного Папи перебуватиме у базиліці Святого Петра, щоб віряни могли попрощатися, – йдеться у повідомленні.

У найближчі кілька годин пресслужба Святого Престолу повідомить деталі про похорон Бенедикта XVI.

Довідка. Понтифік очолював церкву з 2005 до 2013 року. Бенедикт XVI став першим за 600 років главою Католицької церкви, який залишив свою посаду за життя за станом здоров’я.

Бенедикт XVI (Йозеф Ратцінґер) після свого зречення проживав у монастирі Mater Ecclesiae на території ватиканських садів.