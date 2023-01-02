Січень, 02 в 17:54

Велика Британія оголосила про початок програми диверсифікації постачання та виробництва урану та іншого ядерного палива, щоб не закуповувати його в Росії.

Уряд країни оголосив конкурс на нового постачальника палива замість РФ. А також планується стимулювати розвиток власного виробництва.

Міністр енергетики та клімату Британії Грем Стюарт заявив про створення Фонду ядерного палива у розмірі 75 млн фунтів стерлінгів для надання більших можливостей британським ядерним операторам використовувати паливо вітчизняного виробництва.

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План уряду включає розвиток нових конверсійних потужностей у Великій Британії як для свіжовидобутого, так і для переробленого урану. Це допоможе забезпечити енергією як існуючі, так і майбутні сучасні ядерні реактори, а також підтримає міжнародну диверсифікацію від постачання російського палива.

– Рекордно високі світові ціни на газ, спричинені незаконним вторгненням Путіна в Україну, підкреслили потребу в більшій кількості вітчизняної відновлюваної енергії, а також в ядерній енергії, що виробляється у Великій Британії – будівництві нових станцій та розвитку вітчизняного паливного потенціалу, – сказав Стюарт.

Британський уряд направить інвестиції для підтримки розвитку та комерціалізації власного виробництва ядерного палива та передових паливних технологій.

У червні лідери G7 домовилися розпочати узгоджені дії щодо зменшення залежності від цивільних ядерних та супутних товарів з Росії, включаючи роботу над диверсифікацією постачання урану та потужностей з виробництва ядерного палива. Наразі Росія володіє близько 20% світових потужностей з конверсії урану і 40% потужностей зі збагачення.

Джерело: Уряд Британії