Якість наступної хвилі мобілізації в РФ буде гіршою за попередню – Міноборони Естонії

Січень, 02 в 17:58

У разі нової хвилі офіційної мобілізації у РФ призвані люди будуть мати ще гіршу підготовку, аніж резервісти, які потрапили у першу хвилю.

Про це у коментарі ERR сказав речник Міністерства оборони Естонії Тааві Лаасік.

У відомстві зазначили, що поки немає офіційного підтвердження того, що Росія готує другу хвилю мобілізації та закриття кордонів, але можливість таких кроків у будь-якому разі залишається.

Зараз дивляться

– Вони можуть організувати другу хвилю мобілізації, але можна припускати, що її якість буде ще гіршою, ніж першої. Водночас важливо не забувати, що прихована мобілізація у Росії не припинялася. Лунали заяви, що цілі мобілізації досягнуто, але відповідна діяльність продовжувалася, – розповів речник.

На його думку, офіційне оголошення другої хвилі мобілізації не повинне мати якихось безпосередніх наслідків для Естонії, адже увага Кремля повністю зосереджена на Україні.

У діяльності російських підрозділів, які розміщуються уздовж кордонів з Естонією, ніяких суттєвих змін не помічено.

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив, якщо нова хвиля мобілізації призведе до хвилі втікачів з Росії до естонського кордону, країна не готова впускати росіян на тій підставі, що ті рятуються від мобілізації.