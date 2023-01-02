Японія планує платити по ¥1 млн за дитину сім’ям, які погодяться поїхати з Токіо

Січень, 02 в 17:19

Уряд Японії вирішив посилити фінансовий стимул для сімей з дітьми, які вирішують переїхати з Токіо, щоб боротись таким чином з демографічною кризою – перенаселенням мегаполісу на фоні спустошення навколишніх міст.

Про це з посиланням на анонімних офіційних осіб, знайомих з планом, повідомляє FT.

Зазначається, що уряд спробує спокусити родини переїхати щедрою виплатою – до ¥1 млн ($7 600) на дитину. Ця цифра більш ніж утричі перевищує ¥300 тис , які пропонуються за існуючою схемою, яка діє з 2019 року.

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Збільшення виплат на дитину є лише частиною зобов’язань уряду заохочувати молоді сім’ї залишати Токіо. Сім’ям, які переїжджають, уже пропонують до¥ 3 млн одноразової фінансової підтримки, і вони можуть отримати навіть більше, якщо вони розпочнуть бізнес.

Ті, хто бере гроші, повинні жити в провінції щонайменше п’ять років або повернути гроші державі.

Скорочення та старіння населення Японії та міграція молодих людей до столиці непропорційно вдарили по регіонах за межами Токіо, Осаки та кількох інших великих міст. Багато смт та сіл спустошені, їхні підприємства не мають клієнтів і персоналу. Очікується, що у 2023 році кількість порожніх будинків у Японії, які залишились незатребуваними спадкоємцями, досягне близько 10 млн.

У той же час статус Токіо, як головного магніту для економічної діяльності та міграції, зріс. У 2021 році, незважаючи на уповільнення, викликане пандемією, і передбачувану популярність віддаленої роботи, середня ціна нового кондомініуму в Токіо, згідно з даними Інституту економіки нерухомості, перевищила пік, встановлений у 1986 році.

На прийом мігрантів з Токіо вже підписалось близько 1 300 японських муніципалітетів. У рекламі для токійців представники провінцій згадують про “чарівність сіл” і чесно розповідають про те, в якій ситуації вони опинились через відсутність населення.