Принца Гаррі жорстко розкритикували після зізнання у вбивстві 25 бійців в Афганістані

Січень, 06 в 17:57

Принца Гаррі жорстко розкритикували одночасно британські служби безпеки та військові діячі і Талібан після того, як він зізнався в своїй автобіографії, що вбив 25 бійців повстанського угруповання під час служби в британській армії в Афганістані.

Про це пише CNN.

За даними The Daily Telegraph, Гаррі розкрив цю цифру у своїй ще не опублікованій автобіографії Spare – журналісти видання отримали копію іспаномовної версії книги перед її офіційним випуском, запланованим на вівторок, 10 січня.

Зараз дивляться

– Моє число 25. Це число не приносить мені задоволення, але й не бентежить, – написав Гаррі.

В іншому розділі цитується, як він описує повстанців Талібану як “шахові фігури”, зняті з дошки, а не як людей.

CNN не бачив копії книги, але запросив попередню копію книги у видавця Penguin Random House. Ряд британських ЗМІ отримали в четвер іспаномовні копії та цитували перекладені уривки.

Коментарі принца викликали різку негативну реакцію з боку членів військового співтовариства, а провідні особи заявили, що вони можуть поставити під загрозу його безпеку та створити погану репутацію британській армії.

Так, колишній радник Великої Британії з національної безпеки Кім Деррок, який був послом Великої Британії в США з 2016 по 2019 роки, сказав Sky News, що порадив би Гаррі не робити таких заяв.

А полковник Річард Кемп, офіцер британської армії у відставці, сказав тому ж виданню, що ці заяви “заплямували” його репутацію та “несправедливо” змалювали британську армію в негативному світлі.

– Його припущення про те, що він убив 25 людей, знову підбурить тих людей, які бажають йому зла. Будемо сподіватися, що їм це не вдасться, і я впевнений, що він має досить хорошу безпеку, але це одна проблема. Інша – в тому, що він характеризував британську армію як таку, яка навчила його та інших солдатів сприймати свого ворога не як людину, як шахові фігури на дошці, які потрібно змахнути, що не так. Усе навпаки, – сказав Кемп.

Правлячий Талібан, який повернувся до влади у 2021 році після двох десятиліть і знову проводить жорстоку боротьбу з правами жінок, також гнівно відреагував на коментарі Гаррі.

– Містере Гаррі! Ті, кого ви вбили, не були шаховими фігурами, це були люди; у них були сім’ї, які чекали на їх повернення… Серед вбивць афганців небагато мають вашу порядність виявити свою совість і зізнатися у своїх військових злочинах, – сказав Анас Хаккані, який працює виконувачем обов’язків радника міністра внутрішніх справ і є сином засновника мережі Хаккані Джалалуддіна Хаккані.

Принц Гаррі служив у британській армії 10 років. Він провів два тури в Афганістан, один з яких тривав з 2007 по 2008 рік, а інший з 2012 по 2013 рік. У 2011 році він отримав звання капітана та отримав кваліфікацію командира літака Apache. Капітан Гаррі Вейлз, як його звали в армії, звільнився зі служби в 2015 році.

За словами Гаррі, під час служби в британській армії в Афганістані він переглядав відео кожного “вбивства” з носової камери свого гелікоптера Apache після повернення на базу, повідомляє Telegraph.

Колишній королівський морський піхотинець Бен Макбін, з яким Гаррі служив разом в Афганістані, також написав у четвер у Twitter:

– Люблю тебе, #PrinceHarry, але тобі потрібно заткнутися! Дивуюсь людям, з якими він тусується. Якби це були хороші люди, хтось би зараз сказав йому зупинитися, – зазначив Макбін.

Незрозуміло, чи мав він на увазі конкретно коментарі Гаррі про час його служби в армії, чи загалом низку інших одкровень у мемуарах Гаррі, які викликали хвилювання у британській королівській родині.

Ранні повідомлення про зміст книги домінували на перших шпальтах у Великій Британії та загрожували ще одним головним болем для батька Гаррі, короля Карла III, і його брата, принца Вільяма.

Мабуть, найдраматичнішим викриттям стало твердження про те, що Вільям фізично напав на Гаррі під час сварки в 2019 році, про що вперше повідомила The Guardian.