Січень, 11 в 14:17

Греція та Мальта відстають від своїх колег з Європейського Союзу в заморожуванні російських активів через війну, яку розв’язала Росія проти України.

Про це з посиланням на представника ЄС і внутрішні документи повідомляють іноЗМІ.

Як зазначається, 27 країн ЄС повідомили про замороження російських активів на суму близько 20,3 млрд євро (18 млрд фунтів стерлінгів), водночас Італія, Ірландія, Франція, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Люксембург і Австрія повідомили про дії на загальну суму понад мільярд євро, повідомляє Reuters.

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Згідно з документом виконавчої комісії ЄС, з яким ознайомились журналісти, майже кожна інша країна ЄС заморозила активи на мільйони доларів.

Для порівняння, Греція повідомила про заморожування активів лише на суму 212 тис. євро, а Мальта – 147 тис. євро.