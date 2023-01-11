Третьої світової війни не буде – Зеленський виступив на врученні премії Золотий глобус

Січень, 11 в 8:04

Під час 80-ї церемонії вручення американської кінонагороди Золотий глобус у Лос-Анджелесі президент України Володимир Зеленський виступив з відеозаявою.

Зеленського представив актор Шон Пенн, який неодноразово відвідував Україну після початку війни.

Зеленський наголосив, що премія зародилася у 1943 році – під час Другої світової війни, і додав, що боротьба України проти вторгнення Росії символізує “боротьбу за право нових поколінь дізнаватися про війну лише з фільмів”.

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– Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів із них. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія, – сказав Зеленський.

Також президент України пообіцяв, що Україна зупинить російську агресію за допомогою вільного світу.