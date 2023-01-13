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Факти / Світ

У Литві бачать однакову потенційну загрозу як у росіянах, так і в білорусах

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
У Литві бачать однакову потенційну загрозу як у росіянах, так і в білорусах
Фото: Pixabay

Росіян та білорусів із точки зору можливої загрози треба оцінювати однаково.

Про це заявив глава Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс в інтерв’ю Delfi.

– Ми розуміємо, що серед білорусів є і представники опозиції, ті, хто бореться за кращу Білорусь, але у нас є чимало фактів, що іноді приїжджають люди, завербовані білоруським КДБ. Їх не один, не два, не три , – сказав Яунішкіс.

За його словами, у Литві було зафіксовано факти в’їзду агентів білоруського КДБ та завербованих людей.

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– Білоруський КДБ працює дуже інтенсивно, як і російський у себе. Я маю на увазі, що люди, які перетинають кордон і їдуть у ці країни за дешевим пальним, сигаретами чи ще за чимось, автоматично опиняються в зоні ризику. У нас є факти вербування людей, їх запитують, наприклад, про політичну ситуацію в Литві, про їхню роботу, освіту, хто вони. Збирають інформацію, лякають, щоб отримати інформацію, – сказав Яунішкіс.

Він наголосив, що зараз Європа потроху “очищується” від впливу російської розвідки, і такі процеси протікають у багатьох країнах, але не треба керуватися ілюзіями, ніби РФ не має своїх агентів у всій Європі.

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Джерело: Delfi
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