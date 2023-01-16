Січень, 16 в 15:41

На узбережжя коси вздовж лиману Разелм в Румунії хвилями винесло об’єкт, який фахівці ідентифікували як двигун від невідомої ракети.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Зазначається, що частина ракети була виявлена увечері 15 січня. Це узбережжя прилягає до території готелю Gura Portiței, що розташована за кілька десятків кілометрів від найпівденнішої точки Одещини й містечка Вилкове.

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Румунські служби вже ідентифікували цей об’єкт як маршовий двигун ракети.

– Його забрали і передадуть відповідним структурам міністерства оборони. Об’єкт не становить жодної небезпеки, це компонент, який рухає ракету, – сказано в повідомленні, яке розповсюдило відділення Служби надзвичайних ситуацій Добруджі.

Раніше повідомлялось, що минулого року до узбережжя Румунії та Болгарії неодноразово виносило морські міни.

Крім того, під час останньої масштабної ракетної атаки РФ уламки ракети вже втретє впали на територію Молдови.

До цього ракети залітали й на прикордонну з Україною територію Польщі.

Джерело: Digi24

Фото: Скріншот відео Booster de rachetă