Санкції ЄС мають на меті занурити економіку РФ у рецесію на десятиліття – фон дер Ляєн

Січень, 17 в 14:04

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції за повномасштабне вторгнення в Україну занурюють російську економіку в рецесію на десятиліття.

Про це вона повідомила на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

– Ми вводимо сильні санкції проти РФ, які занурюють економіку Росії в рецесію на десятиліття, і її індустрія позбавляється сучасних та критичних технологій, – сказала глава ЄК.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС прискорює роботу над десятим пакетом санкцій проти РФ. За словами дипломата ЄС, причиною прискорення є майбутній саміт Україна-ЄС та наближення річниці війни.

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Дев’ятий пакет санкцій проти РФ був ухвалений ЄС у грудні минулого року.

Джерело: Єврокомісія