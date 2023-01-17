Січень, 17 в 7:42

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що російсько-українська війна перебуває у вирішальній фазі, і що країни блоку усвідомлюють поточну ситуацію та мають надати Україні зброю, необхідну їй для перемоги.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Заява Столтенберга підтримує оцінку ISW від 15 січня про те, що Кремль має намір вдатися до рішучих стратегічних дій у 2023 році.

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Заява Столтенберга не означає, що війна перебуває в завершальній фазі або що армія РФ планує залучити всі наявні ресурси для продовження війни.

Раніше аналітики ISW зазначили, що Кремль зберігає свої максималістські цілі із захоплення України й, імовірно, розглядає кілька варіантів для досягнення цих цілей.

Крім того, Столтенберг відкинув побоювання канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що постачання Заходом зброї Україні може призвести до ядерної ескалації. За словами генсека НАТО, ризик застосування ядерної зброї невеликий, а країни, зокрема Китай, рішуче заявили Кремлю, що не повинно бути застосування ядерної зброї.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі заявив, що Україна потребує більше додаткового озброєння з боку партнерів, щоб скоріше завершити війну.