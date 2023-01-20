Менше 9% західних компаній вийшли з РФ після 24 лютого – дослідження

Січень, 20 в 14:12

Дослідження вчених з Університету Санкт-Галлена та Міжнародного інституту розвитку менеджменту в Швейцарії показало, що менш ніж 9% західних компаній вийшли з Росії після того, як вона почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це пише The Guardian.

Так, автори дослідження Саймон Евенетт і Нікколо Пізані заявили, що виявили дуже обмежений відхід компаній ЄС і G7 з Росії.

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Вони додали, що ці результати заперечують наратив про те, що “існує величезний потік західних компаній, які залишають російський ринок”.

Дослідники заявили, що з 1 404 компаній ЄС і G7, зареєстрованих як власники загалом 2 405 дочірніх компаній у Росії в лютому 2022 року, лише 8,5% відмовилися від принаймні однієї з них до листопада. Причому показники відчуження ледве змінилися в четвертому кварталі.

– По суті, багато компаній зі штаб-квартирами в цих країнах протистояли тиску з боку урядів, засобів масової інформації та неурядових організацій, щоб залишити Росію, навіть незважаючи на те, що західні фірми, які продовжують комерційні зв’язки, можуть бути звинувачені в торгівлі з ворогом, – йдеться в дослідженні.

Зазначається, що найбільше з Росії вийшло американських компаній (18%), тоді як європейських – 8%.

З тих дочірніх компаній, що залишились працювати в країні-агресорі, 19,5% належали Німеччині, 12,4% США і 7% – Японії.