Росія не змінить своїх планів після поразки в Україні – генерал НАТО
Голова Воєнного комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Росія навіть після поразки у війні не відмовиться від своїх агресивних планів.
Про це адмірал Роб Бауер заявив на пресконференції НАТО щодо воєнної ситуації в Україні.
За його словами, виснаження військових запасів Росії через ведення війни не вплине на агресивні плани керівництва Кремля.
– Я думаю, що всі держави погоджуються з фактом, що незалежно від кінця війни росіяни, найімовірніше, матимуть аналогічні амбіції. Навіть якщо вони програють війну з Україною, їхні амбіції залишаться незмінними. Саме тому загроза не зникає, – заявив Бауер.
Генерал упевнений, що з цієї війни росіяни самі отримають уроки: намагатимуться покращити те, що в них було, відновитися до довоєнного стану. РФ не має успіху після вторгнення в Україну.
– Вони не були дуже успішними у тому, коли здійснили вторгнення в Україну. На це знадобиться час. І чи йдеться про період від трьох до п’яти років, чи від трьох до десяти років – це те, про що ми разом маємо поговорити. Це будуть вивчати розвідувальні служби, – повідомив Роб Бауер.
Генерал також наголосив, що і НАТО має готуватися до продовження загрози з боку Росії.
Раніше екскомандувач сил НАТО в Європі Уеслі Кларк заявив, що Захід повинен зробити значно більше для допомоги Україні, особливо після атаки на Дніпро.
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