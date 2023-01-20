Січень, 20 в 7:56

Голова Воєнного комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Росія навіть після поразки у війні не відмовиться від своїх агресивних планів.

Про це адмірал Роб Бауер заявив на пресконференції НАТО щодо воєнної ситуації в Україні.

За його словами, виснаження військових запасів Росії через ведення війни не вплине на агресивні плани керівництва Кремля.

Зараз дивляться – Я думаю, що всі держави погоджуються з фактом, що незалежно від кінця війни росіяни, найімовірніше, матимуть аналогічні амбіції. Навіть якщо вони програють війну з Україною, їхні амбіції залишаться незмінними. Саме тому загроза не зникає, – заявив Бауер. Генерал упевнений, що з цієї війни росіяни самі отримають уроки: намагатимуться покращити те, що в них було, відновитися до довоєнного стану. РФ не має успіху після вторгнення в Україну. – Вони не були дуже успішними у тому, коли здійснили вторгнення в Україну. На це знадобиться час. І чи йдеться про період від трьох до п’яти років, чи від трьох до десяти років – це те, про що ми разом маємо поговорити. Це будуть вивчати розвідувальні служби, – повідомив Роб Бауер. Генерал також наголосив, що і НАТО має готуватися до продовження загрози з боку Росії. Раніше екскомандувач сил НАТО в Європі Уеслі Кларк заявив, що Захід повинен зробити значно більше для допомоги Україні, особливо після атаки на Дніпро. Фото: скриншот

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter