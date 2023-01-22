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Латвія заявила, що не пустить в країну росіян, які тікатимуть від мобілізації

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Латвія заявила, що не пустить в країну росіян, які тікатимуть від мобілізації
Фото: Depositphotos

Латвія має план на випадок, якщо РФ оголосить чергову мобілізацію і тисячі людей намагатимуться перетнути кордон. Рига не впускатиме російських втікачів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучинскіс.

Він зазначив, що на кордоні з РФ зараз фіксуються лише окремі інциденти, але вони під контролем. Водночас ситуація складна на кордоні з білорусами.

Зараз дивляться

– На білоруському кордоні дуже рідко буває ранок, коли у графі звіту про спроби незаконного перетину кордону стоїть нуль. Мабуть, так буде доти, доки при владі залишається режим Олександра Лукашенка. Мало того, не можна сказати, що до цього не залучена і Росія. Зараз ми бачимо, що люди, які намагаються перетнути кордон, прилітають до Мінська з Москви, а потім їх везуть далі до кордону, – додав міністр.

Раніше у Міноборони Латвії заявили, що найближчим часом Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та дрони.

Джерело: Delfi
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