Січень, 25 в 8:56

Іспанський уряд скликав другу екстрену нараду експертів із домашнього насильства менш ніж через місяць після вбивств шести жінок та молодої дівчини.

Кризовий комітет востаннє збирався після вбивства 11 жінок у грудні.

У понеділок у північно-західній іспанській провінції Вальядолід було вбито 45-річну жінку та її восьмирічну дочку. Їхні вбивства сталися через п’ять днів після вбивства 38-річної жінки в каталонській провінції Леріда.

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За останніми даними, кількість жінок, убитих їхніми партнерами або колишніми партнерами, досягла 1188 з 2003 року, коли уряд почав реєструвати такі вбивства. За цей же період внаслідок домашнього насильства було вбито 49 дітей. У 2022 році 49 жінок було вбито їхніми партнерами або колишніми партнерами, а в 2021 році внаслідок таких нападів загинуло 43 жінки.