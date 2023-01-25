Іспанський уряд скликав другу екстрену нараду експертів із домашнього насильства
Іспанський уряд скликав другу екстрену нараду експертів із домашнього насильства менш ніж через місяць після вбивств шести жінок та молодої дівчини.
Кризовий комітет востаннє збирався після вбивства 11 жінок у грудні.
У понеділок у північно-західній іспанській провінції Вальядолід було вбито 45-річну жінку та її восьмирічну дочку. Їхні вбивства сталися через п’ять днів після вбивства 38-річної жінки в каталонській провінції Леріда.
За останніми даними, кількість жінок, убитих їхніми партнерами або колишніми партнерами, досягла 1188 з 2003 року, коли уряд почав реєструвати такі вбивства. За цей же період внаслідок домашнього насильства було вбито 49 дітей. У 2022 році 49 жінок було вбито їхніми партнерами або колишніми партнерами, а в 2021 році внаслідок таких нападів загинуло 43 жінки.