Президент Польщі підписав поправки до закону про допомогу українським біженцям: що зміниться

Січень, 25 в 11:59

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону, який регламентує надання допомоги українцям, які виїхали через агресію РФ.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Так, українці зможуть безкоштовно мешкати у місцях колективного розміщення протягом перших 120 днів з моменту приїзду до Польщі.

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Громадяни України, які проживають у таких місцях у Польщі понад 120 днів, з березня будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більше ніж 40 злотих на добу (понад 300 грн).

З травня українцям потрібно буде оплачувати 75% коштів проживання, але не більше ніж 60 злотих на добу (500 грн).

Водночас особи з інвалідністю та особи, які доглядають за ними, діти, особи пенсійного віку, вагітні жінки, особи, які виховують дитину віком до року, особи, які мають не менше трьох дітей, а також особи, які опинилися у складній життєвій ситуації з гуманітарних причин, не сплачуватимуть цих коштів.

Окрім того, з моменту прибуття до Польщі біженці матимуть 30 днів, щоб подати заяву на отримання номеру PESEL.

У Польщі проживає близько 1,4 млн біженців з України.

Джерело: Polskie Radio