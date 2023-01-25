Проблеми пов’язані з безпекою: у Японії вагаються щодо поїздки прем’єра Кісіди в Київ
Візит прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди до столиці України може скасуватися з міркувань безпеки.
Про це повідомляється в японському виданні The Japan Times.
Японський уряд переймається щодо безпечності візиту та збереженні його маршруту в таємниці.
Здійснити таємну поїздку буде надзвичайно важко. У японському парламенті переймаються, що літаки під час польоту видають розпізнавальні сигнали і можуть стати легкою ціллю для російських ракет.
Джерело наближене до Кісіди повідомило журналістам, що “це все одно, що сказати ворогу, де знаходиться ціль”.
Якщо Кісіда все ж вирішить відвідати Київ, наймовірніше буде добиратися літаком до сусідньої країни, наприклад Польщі, а далі їхати наземним транспортом. Подорож до української столиці може зайняти 24 години.
Видання пише, що Фуміо Кісіда прагне здійснити візит в Україну напередодні саміту G7, який відбудеться в японському місті Хіросіма у травні.
Як відомо, Володимир Зеленський запросив Кісіду до Києва під час телеконференції 6 січня.
Після спілкування із Зеленським Кісіда сказав журналістам, що розгляне можливість візиту до Києва залежно від “різних обставин”.
Також японський прем’єр пообіцяв і надалі підтримувати Україну в боротьбі з Росією, оскільки Японія відіграє активну роль як голова G7, і рішуче засудив РФ за її постійні ракетні атаки на Україну.
Джерело: The Japan Times