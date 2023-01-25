У британській розвідці пояснили, чому РФ не поспішає використовувати танки T-14 Армата

Січень, 25 в 14:36

Російські війська не хочуть використовувати танки T-14 Армата через їхні технічні недоліки.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Раніше повідомлялось, що РФ працювала над підготовкою невеликої кількості цих танків до першого бойового використання в Україні, однак російська армія не хоче користуватись T-14 Армата через їхній поганий стан.

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– Невідомо, які саме характеристики машини викликали таку реакцію, але в останні три роки російські посадовці публічно згадували про проблеми з двигуном і тепловізійними системами у Т-14. У 2021 році глава Міноборони РФ Сергій Шойгу описував заплановане на 2022 рік виробництво як “експериментально-промислову” партію, – йдеться в повідомленні.

Британці додають, що малоймовірно, що якийсь із застосованих Т-14 буде відповідати стандартам нового озброєння, яке можна вважати повністю готовим до застосування.

Раніше у британській розвідці припускали, що будь-яке розгортання Т-14 буде надто ризикованим рішенням для Росії.

Джерело: розвідка Великої Британії