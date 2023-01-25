У британській розвідці пояснили, чому РФ не поспішає використовувати танки T-14 Армата
Російські війська не хочуть використовувати танки T-14 Армата через їхні технічні недоліки.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
Раніше повідомлялось, що РФ працювала над підготовкою невеликої кількості цих танків до першого бойового використання в Україні, однак російська армія не хоче користуватись T-14 Армата через їхній поганий стан.
– Невідомо, які саме характеристики машини викликали таку реакцію, але в останні три роки російські посадовці публічно згадували про проблеми з двигуном і тепловізійними системами у Т-14. У 2021 році глава Міноборони РФ Сергій Шойгу описував заплановане на 2022 рік виробництво як “експериментально-промислову” партію, – йдеться в повідомленні.
Британці додають, що малоймовірно, що якийсь із застосованих Т-14 буде відповідати стандартам нового озброєння, яке можна вважати повністю готовим до застосування.
Раніше у британській розвідці припускали, що будь-яке розгортання Т-14 буде надто ризикованим рішенням для Росії.
Джерело: розвідка Великої Британії