Січень, 26 в 10:00

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна навесні отримає перші американські танки Abrams.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Він зазначив, що цього року Варшава отримає 58 танків. У Польщу спочатку відправлять уживані Abrams старшого покоління, а наприкінці наступного року — найсучаснішу модель.

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За словами міністра, це найкращі танки у світі. Вони потрібні, щоб закрити так звані брестські ворота та створити бар’єр, якщо агресор вирішить напасти на Польщу.

Блащак також уточнив, що американські танки кращі за німецькі.

– У них потужніший двигун, вони швидші, у них більший розгін. Та й загалом і Abrams, і Leopard набагато кращі за російські танки, – додав він.

Джерело: Polskie Radio