Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Захищатимуть, якщо агресор вирішить напасти: Польща навесні отримає американські танки Abrams

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Abrams
Фото: Depositphotos

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна навесні отримає перші американські танки Abrams.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Він зазначив, що цього року Варшава отримає 58 танків. У Польщу спочатку відправлять уживані Abrams старшого покоління, а наприкінці наступного року — найсучаснішу модель.

Зараз дивляться

За словами міністра, це найкращі танки у світі. Вони потрібні, щоб закрити так звані брестські ворота та створити бар’єр, якщо агресор вирішить напасти на Польщу.

Блащак також уточнив, що американські танки кращі за німецькі.

– У них потужніший двигун, вони швидші, у них більший розгін. Та й загалом і Abrams, і Leopard набагато кращі за російські танки, – додав він.

Читайте
Постійно оновлюється та пройшов не одну війну: характеристики та особливості танків Abrams

Джерело: Polskie Radio 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка