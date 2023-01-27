Суд в Іспанії заарештував пенсіонера за підозрою у надсиланні вибухівки до посольств України та США

В Іспанії суд заарештував підозрюваного у розсилці листів із вибухівкою в посольство України та інших держустанов.

Про це повідомляють у пресслужбі Судової влади Іспанії.

74-річного іспанця звинувачують у тероризмі через розсилку шістьох листів із вибухівками.

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У судовій постанові зазначається, що немає жодних ознак співпраці затриманого з будь-якою терористичною організацією.

—Чоловік мав на меті серйозно порушити громадський спокій і змусити владу Іспанії утриматися від підтримки України, коли вона протидіє російській агресії, — йдеться у повідомленні.

Наприкінці листопада та на початку грудня іспанські дипломати та політики почали отримувати листи з вибухівками.

24 листопада до резиденції прем’єра Іспанії Педро Санчеса у Мадриді доставили конверт із вибухівкою. Його служба безпеки виявила бомбу в листі, на щастя, ніхто не постраждав. Ще один вибуховий пристрій було відправлено до Міністерства оборони Іспанії.

Третій конверт був відправлений у посольство України в Мадриді. Під час огляду пакунок вибухнув у руках коменданта. Чоловік зазнав незначних поранень, його ушпиталили.

Відразу після цього очільник МЗС України Дмитро Кулеба доручив посилити заходи безпеки в усіх українських дипломатичних установах.

Також повідомлялося, що конверт із вибухівкою отримали компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, і на авіабазі в Торрехон-де-Ардос, звідки постачали зброю Україні.

Ще один вибуховий пристрій було відправлено до посольства США в Мадриді.

23 січня в The New Yok Times повідомили, що поштовою розсилкою вибухівок дипломатам та політикам в Іспанії керували російські спецслужби. Підозрюваний цю інформацію спростовує.

Джерело: пресслужба Судової влади Іспанії