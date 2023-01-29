Минулого року до армії Польщі вступила рекордна кількість солдатів
У 2022 році до лав польської армії вступили 13 742 солдати.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
– Минулого року до польської армії вступила рекордна кількість солдатів. Я маю на увазі професійних військовослужбовців – 13 742. Це стало рекордом з моменту скасування обов’язкової військової служби, – сказав він.
За словами глави Міноборони, це лише перший етап, адже у 2023 році кампанія Стань солдатом Республіки Польща лише набиратиме обертів.
Блащак додав, що Польща має намір у найближчі роки збільшити чисельність своїх збройних сил до 300 тисяч військових, з них 250 тисяч — професійних.
Навесні 2022 року у Польщі запровадили новий вид військової служби — добровільну військову службу. Пройти її може кожен, хто раніше не був у армії. Таким чином можна пройти військовий вишкіл і в майбутньому залишитися в запасі або вступити в професійну армію.
Джерело: уряд Польщі