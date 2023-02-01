В обмін на дрони Росія постачає Ірану військові технології – Блінкен

Лютий, 01 в 9:41

США продовжуватимуть взаємодію з Ізраїлем й іншими країнами, щоб не дати Ірану заволодіти ядерною зброєю та постачати дрони до РФ, яка застосовує їх для ударів по Україні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Єрусалимі, пише Укрінформ.

– Щодо Ірану ми маємо спільні зобов’язання. Вони полягають у тому, щоб не дати Ірану отримати ядерну зброю. Крім того, США, Ізраїль та інші країни разом протистоятимуть небезпечній активності Ірану як у регіоні, так і поза його межами, – сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що одним з видів такої діяльності, про яку говорили на зустрічах, було надання Іраном РФ безпілотників для застосування проти України.

Зараз дивляться Водночас Блінкен наголосив, що Росія постачає Ірану військові технології в обмін на дрони – і це “безумовно викликає справжнє занепокоєння у США й Ізраїлю”. Раніше Блінкен повідомив, що США запускають програму Welcome Corps, яка дозволить американцям фінансово спонсорувати біженців, які тікають від війни.

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