Німеччина планує збудувати багатошаровий протиракетний щит, який зможе захищати і сусідні країни

Лютий, 02 в 9:38

Німеччина веде переговори з кількома виробниками оборонної продукції щодо створення багатошарового протиракетного щита. Він може коштувати до 17 млрд євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначено, що Берлін обговорює з Diehl Defence купівлю восьми протиракетних систем IRIS-T. Окрім того, Німеччина думає закупити систему Arrow 3 виробництва Israel Aerospace Industries і систему Patriot американського виробництва.

Зараз дивляться

Запланований щит буде спрямований на захист Німеччини, а також сусідніх країн від ракетних атак. Вартість ракетного комплексу може бути змінена, оскільки переговори тривають.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що запланований протиракетний щит вдасться розробити протягом наступних п’яти років.