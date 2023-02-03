Адміністрація президента США вважає, що росіяни можуть узяти участь в Олімпіаді-2024 під нейтральним прапором, коли до заклику України заборонити таку участь спортсменів із РФ долучилися Естонія, Литва, Латвія та Польща.

Про позицію США заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр під час пресбрифінгу, пише Bloomberg.

За її словами, російські спортсмени мають узяти участь у літній Олімпіаді в Парижі, але їхній виступ не має відбуватися під національним прапором.

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Карін Жан-П’єр вважає, що рішення про участь росіян в Олімпіаді має бути врегульоване Міжнародним олімпійським комітетом, і якщо МОК дозволить спортсменам із Росії та Білорусі взяти участь у цих іграх, необхідно впевнитися, що вони не представлятимуть свої країни.

Своєю чергою, країни Балтії та Польща засудили спроби МОК повернути спортсменів із Росії та Білорусі на міжнародні змагання, такі як Олімпіада, про що йдеться на сайті Міністерства освіти, науки і спорту Литви.

У спільній заяві міністри спорту Естонії, Латвії, Литви та Польщі виступили за солідарність з українським народом і засудили зусилля МОК щодо повернення спортсменів країн-агресорів, Росії та Білорусі, на міжнародні змагання.

– У той час, коли вільні та демократичні країни об’єднують свої сили для посилення підтримки України в її боротьбі проти агресивної війни Росії, підтримуваної її союзницею Білоруссю, і введення додаткових санкцій проти Росії як держави-спонсора тероризму, МОК розпочинає пошук спеціальних форм участі спортсменів з Росії та Білорусі в міжнародних спортивних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми в Парижі у 2024 році, даючи змогу використати спорт для легітимізації та відволікання уваги від агресивної війни Росії проти України, – йдеться в заяві.

Міністри країн Балтії та Польщі заявили, що такі зусилля Міжнародного олімпійського комітету узаконюють політичні рішення і широкомасштабну пропаганду Білорусі та Росії через використання спорту.

– Ми високо цінуємо всі міжнародні спортивні організації та федерації, які відсторонили спортсменів і представників Росії та Білорусі від участі в міжнародних змаганнях і організаціях, і закликаємо їх не міняти свою позицію доти, доки Росія і Білорусь не припинять агресію проти України, – йдеться в заяві.

Беручи до уваги автономію спортивного руху, міністри спорту країн Балтії та Польщі переконані, що дозвіл росіянам і білорусам повернутися на міжнародні змагання може також поставити спортсменів у скрутне становище та чинити на них додатковий тиск, оскільки вони змагатимуться з росіянами й білорусами або стикатимуться з ними та їхніми прихильниками на спортивних заходах.

Президент Володимир Зеленський подякував зазначеним чотирьом країнам за їхню принципову позицію щодо дій МОК.

– Дякую Естонії, Латвії, Литві та Польщі за принципову позицію. Спроба МОК повернути атлетів із Росії та Білорусі на олімпійські змагання – це легітимізація злочинної агресії проти України. Разом не дамо використати спорт проти людяності та для пропаганди війни, – написав український лідер.

Дякую Естонії, Латвії, Литві та Польщі за принципову позицію. Спроба МОК повернути атлетів з Росії та Білорусі на олімпійські змагання – це легітимізація злочинної агресії проти ????????. Разом не дамо використати спорт проти людяності й для пропаганди війни! ➡️https://t.co/YSKiagTQEF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 2, 2023

Нагадаємо, минулого тижня МОК заявив, що участь російських спортсменів в Олімпійських іграх можлива під нейтральним прапором, оскільки повна заборона їхньої участі нібито означала дискримінацію.

Президент Володимир Зеленський розкритикував Міжнародний олімпійський комітет та ініціював кампанію щодо запобігання допуску спортсменів із РФ і Білорусі на Олімпіаду 2024 року.

Національний олімпійський комітет України заявив, що розглядає варіант бойкоту Ігор-2024, якщо МОК не змінить своїх намірів. До ідеї бойкоту приєдналася Латвія, а також лижниці зі Швеції.

На початку лютого 2023 року МОК відреагував на критику з боку України, зокрема на заклик Володимира Зеленського до президента комітету Томаса Баха приїхати на фронт і подивитися наслідки вторгнення Росії. У МОК заявили, що Бах не планує відвідувати Україну найближчим часом, однак і рішення про участь росіян і білорусів в Олімпіаді-2024 ще не ухвалено.