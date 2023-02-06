6 лютого у Туреччині стався новий землетрус магнітудою 7,7.

Про це повідомляє наукова організація про землетруси CSEM EMSC.

– Минулої ночі в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8, за яким 20 хвилин тому стався землетрус магнітудою 7,7 (попередньо). Це погіршить збитки і ще більше ускладнить ситуацію. Наші думки з усіма постраждалими та їхніми близькими, – йдеться у повідомленні.

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За даними сейсмологів, землетрус стався о 13:24 за місцевим часом за 59 км на північний схід від міста Кахраманмараш на глибині 10 км.

За цим був ще один поштовх магнітудою 5,7 в тому ж районі і поштовх магнітудою 5,4 на сході країни.

Загальна кількість землетрусів, починаючи з ночі, вже 3.

Нагадаємо, що 6 лютого, у турецькому районі Пазарджик зафіксували землетрус магнітудою 7,4.