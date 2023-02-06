У РФ відправили на утилізацію атомний підводний човен Дмитро Донський
З бойового складу військово-морського флоту РФ виведено важкий атомний підводний ракетний крейсер стратегічного призначення Дмитро Донський.
Про це повідомляє російське видання Комерсантъ.
Повідомляється, що Дмитро Донський чекатиме на утилізацію на військово-морській базі в Сєвєродвінську з двома іншими підводними човнами такого ж проєкту 941.
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Підводний човен Дмитро Донський був включений до бойового складу флоту в 1980 році в межах проєкту 941. За водотоннажністю він є найбільшим у світі — 48 тис. тонн. Якийсь час підводний човен був найбільшим за розмірами (172 м завдовжки і 23 мм завширшки), але тепер таким вважається підводний човен Бєлгород.
Інформація про плани щодо виведення Дмитра Донського зі складу ВМФ РФ з’явилася влітку 2022 року.
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