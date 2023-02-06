У РФ відправили на утилізацію атомний підводний човен Дмитро Донський

Лютий, 06 в 8:37

З бойового складу військово-морського флоту РФ виведено важкий атомний підводний ракетний крейсер стратегічного призначення Дмитро Донський.

Про це повідомляє російське видання Комерсантъ.

Повідомляється, що Дмитро Донський чекатиме на утилізацію на військово-морській базі в Сєвєродвінську з двома іншими підводними човнами такого ж проєкту 941.

Зараз дивляться Підводний човен Дмитро Донський був включений до бойового складу флоту в 1980 році в межах проєкту 941. За водотоннажністю він є найбільшим у світі — 48 тис. тонн. Якийсь час підводний човен був найбільшим за розмірами (172 м завдовжки і 23 мм завширшки), але тепер таким вважається підводний човен Бєлгород. Інформація про плани щодо виведення Дмитра Донського зі складу ВМФ РФ з’явилася влітку 2022 року. Читайте Путін не бажає йти на ризики, тому не готовий до ядерної ескалації чи війни з НАТО – ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter