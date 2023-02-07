На сході Туреччини стався новий землетрус магнітудою 5,4
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У східній частині Туреччини за 33 км від міста Малатья зафіксували землетрус магнітудою 5,4.
Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).
Зазначено, що епіцентр був на глибині 10 км.
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У понеділок вранці, 6 лютого, у південній частині Туреччини та на півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8.
Станом на 22:55 понеділка кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині зросла до 2 316 людей, 13 293 – поранені. У Сирії — 950 загиблих, 2 403 поранених.
Джерело: EMSC