Невідомий вантаж: до Москви з Тегерану прилетів черговий літак
Потребує перевірки
6 лютого маршрутом Тегеран-Москва до Росії прилетів Іл-76ТД ВПС Ірану з невідомим вантажем.
Про це повідомив Telegram-паблік Оперативний ЗСУ.
Як зазначають російські ЗМІ, співпраця двох терористичних держав і часті перельоти між цими країнами вже звична справа.
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– 6 лютого маршрутом Тегеран-Москва до терористичної столиці світу з черговим візитом прилетів Іл-76ТД ВПС Ірану з невідомим вантажем. Як зазначають росіяни, співпраця двох терористичних держав і часті перельоти між терористами вже звична справа, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Іран працює з Росією над розробкою нової моделі Shahed-136 та планує виробництво у Республіці Татарстан.
Фото: Оперативний ЗСУ
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