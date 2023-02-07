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Невідомий вантаж: до Москви з Тегерану прилетів черговий літак

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Невідомий вантаж: до Москви з Тегерану прилетів черговий літак

6 лютого маршрутом Тегеран-Москва до Росії прилетів Іл-76ТД ВПС Ірану з невідомим вантажем.

Про це повідомив Telegram-паблік Оперативний ЗСУ.

Як зазначають російські ЗМІ, співпраця двох терористичних держав і часті перельоти між цими країнами вже звична справа.

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– 6 лютого маршрутом Тегеран-Москва до терористичної столиці світу з черговим візитом прилетів Іл-76ТД ВПС Ірану з невідомим вантажем. Як зазначають росіяни, співпраця двох терористичних держав і часті перельоти між терористами вже звична справа, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Іран працює з Росією над розробкою нової моделі Shahed-136 та планує виробництво у Республіці Татарстан.

Фото: Оперативний ЗСУ

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