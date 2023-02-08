У Китаї не захотіли говорити зі США після збиття їхньої повітряної кулі
Китай відхилив запит про телефонну розмову між міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром оборони КНР Вей Фенхе після того, як Вашингтон збив найімовірніше китайську шпигунську повітряну кулю.
Про це пише NBC News з посиланням на заяву речника Пентагону генерала Пета Райдера.
Зазначено, що метою дзвінка було послабити напруженість і відкрити подальші шляхи для діалогу після історії з китайською повітряною кулею з метою “відповідального управління відносинами” між США та КНР.
– Комунікація між нашими військовими є особливо важливою в такі моменти. На жаль, Китай відхилив наш запит. Наша прихильність відкритим лініям зв’язку буде продовжена, – додав Райдер.
4 лютого США збили китайську кулю, яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. Після цього у Китаї висловили невдоволення та протест.
Джерело: NBC News