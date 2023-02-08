Лютий, 08 в 12:11

Китай відхилив запит про телефонну розмову між міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром оборони КНР Вей Фенхе після того, як Вашингтон збив найімовірніше китайську шпигунську повітряну кулю.

Про це пише NBC News з посиланням на заяву речника Пентагону генерала Пета Райдера.

Зазначено, що метою дзвінка було послабити напруженість і відкрити подальші шляхи для діалогу після історії з китайською повітряною кулею з метою “відповідального управління відносинами” між США та КНР.

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– Комунікація між нашими військовими є особливо важливою в такі моменти. На жаль, Китай відхилив наш запит. Наша прихильність відкритим лініям зв’язку буде продовжена, – додав Райдер.

4 лютого США збили китайську кулю, яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. Після цього у Китаї висловили невдоволення та протест.

Джерело: NBC News