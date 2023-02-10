Мав обладнання для розвідки і збору даних: подробиці про збитий аеростат у США

Лютий, 10 в 10:08

Китайський аеростат, збитий американськими військовими, був оснащений обладнанням для радіоелектронної розвідки та був частиною розвідувальної програми КНР.

Про це пише The New York Times із посиланням на представника Держдепартаменту.

Зазначається, що аеростат був обладнаний антенами, які, ймовірно, могли приймати сигнали зв’язку та визначати розташування об’єктів, що їх передавали. На ньому були встановлені сонячні батареї для забезпечення роботи цієї техніки.

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При цьому американські чиновники зазначають, що США точно не знають, які дані збирав китайський аеростат і за якими об’єктами стежив.

Влада США впевнена, що компанія-виробник аеростату пов’язана із збройними силами Китаю.

Крім того, влада США має намір розглянути можливість вжиття “заходів з викриття та боротьби з масштабним стеженням з боку КНР, яке становить загрозу нацбезпеці США”, їхнім союзникам і партнерам.

Фото: скрін з відео The Guardian